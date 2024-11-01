بالأحمر الناري الجريء.. 40 صورة لإطلالات النجمات في ختام مهرجان الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

استطاعت العديد من النجمات خطف الأنظار خلال حضورهن ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، بإطلالتهن بالأحمر الناري.

وفي الألبوم المرفق بالأعلى والتقرير التالي، نستعرض أبرز النجمات من فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي اللاتي تألقن بالأحمر الناري، فمن الأجمل؟

أسماء جلال

تألقت الفنانة أسماء جلال بفستان جرئ أحمر، مزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

بسنت شوقي

ظهرت الفنانة بسنت شوقي مرتدية فستان طويل باللون الأحمر الناري ، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وبمكياج ناعم.

سارة عبد الرحمن

كما أطلت الفنانة سارة عبد الرحمن مرتدية فستان طويل باللون الأحمر، بقصة "الكب"، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ركين سعد

تألقت الفنانة ركين سعد بفستان أنيق باللونين الأحمر الناري و"البينك"، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.