مهرجان الجونة

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بالأحمر الناري الجريء.. 40 صورة لإطلالات النجمات في ختام مهرجان الجونة

09:48 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 40 صورة
  • عرض 40 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 40 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 40 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 40 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 40 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (16)
  • عرض 40 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (17)
  • عرض 40 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 40 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (11)
  • عرض 40 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (9)
  • عرض 40 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (15)
  • عرض 40 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (14)
  • عرض 40 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (13)
  • عرض 40 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (10)
  • عرض 40 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (6)
  • عرض 40 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (7)
  • عرض 40 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (8)
  • عرض 40 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (5)
  • عرض 40 صورة
    الفنانة أسماء جلال من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 40 صورة
    الفنانة أسماء جلال
  • عرض 40 صورة
    أسماء جلال على الريد كاربت
  • عرض 40 صورة
    أسماء جلال تتألق على الريد كاربت
  • عرض 40 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 40 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 40 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 40 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 40 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 40 صورة
    أسماء جلال تخطف الأنظار من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 40 صورة
    أسماء جلال من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 40 صورة
    أسماء جلال من فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 40 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي (8)
  • عرض 40 صورة
    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (13)
  • عرض 40 صورة
    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (2)
  • عرض 40 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

استطاعت العديد من النجمات خطف الأنظار خلال حضورهن ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، بإطلالتهن بالأحمر الناري.

وفي الألبوم المرفق بالأعلى والتقرير التالي، نستعرض أبرز النجمات من فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي اللاتي تألقن بالأحمر الناري، فمن الأجمل؟

أسماء جلال

تألقت الفنانة أسماء جلال بفستان جرئ أحمر، مزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

بسنت شوقي

ظهرت الفنانة بسنت شوقي مرتدية فستان طويل باللون الأحمر الناري ، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وبمكياج ناعم.

سارة عبد الرحمن

كما أطلت الفنانة سارة عبد الرحمن مرتدية فستان طويل باللون الأحمر، بقصة "الكب"، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ركين سعد

تألقت الفنانة ركين سعد بفستان أنيق باللونين الأحمر الناري و"البينك"، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

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