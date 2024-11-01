بفستان مكشوف.. داليا شوقي تخطف الأنظار في ختام الجونة السينمائي



كتبت- آلاء نبيل:

تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة داليا شوقي على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة ساحرة.

وارتدت "داليا" فستانا طويلا مفتوح من الصدر، ومطرز بالكامل، باللون الأخضر الفاتح، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، و تسريحة شعر منسدل.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.