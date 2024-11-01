مهرجان الجونة

إعلان

بفستان مكشوف.. داليا شوقي تخطف الأنظار في ختام الجونة السينمائي

08:54 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إداليا شوقي في ختام الجونة السينمائي
  • عرض 5 صورة
    إطلالة داليا شوقي في الجونة السينمائي
  • عرض 5 صورة
    إطلالة داليا شوقي
  • عرض 5 صورة
    داليا شوقي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتبت- آلاء نبيل:
تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة داليا شوقي على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة ساحرة.

وارتدت "داليا" فستانا طويلا مفتوح من الصدر، ومطرز بالكامل، باللون الأخضر الفاتح، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، و تسريحة شعر منسدل.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

داليا شوقي إطلالة الجونة داليا شوقي في الجونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسماء جلال بالأحمر الجريء في ختام الجونة.. "اتلبس مرتين قبل كدا"

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)