هدى المفتي بفستان مفتوح ومنة شلبي ساحرة.. أبرز 100 صورة للنجمات في ختام مهرجان الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

تألقت نجمات الفن على السجادة الحمراء في فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، بإطلالات خطفت الأنظار.

أطلت الفنانة أروى جودة بفستان من الجلد اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما.

وظهرت الفنانة داليا مصطفى بإطلالة كالعروس، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض منفوش من أسفل.

وأطلت الفنانة أسماء جلال بفستان جرئ أحمر، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وظهرت الفنانة هدي المفتي بفستان جريء باللون البينك الفاتح.

واختارت الفنانة هنادي مهنا الظهور بإطلالة أنيقة باللون الأسود، وبتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

وخطفت الأنظار الفنانة منة شلبي بإطلالتها، حيث ارتدت فستانا باللون الذهبي، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وتألقت الفنانة بسنت شوقي بفستان محتشم باللون الأحمر، وبمكياج بدرجات النيود يتناسب مع إطلالتها.

وأطلت الفنانة هدى المفتي على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة مثيرة وجذابة.

وارتدت هدى فستانا طويلا "كت" و مفتوح من الجانبين، باللون الذهبي والروز الفاتح.

واعتمدت مكياجا ناعما يبرز ملامحها الجذابة، و تسريحة شعر منسدل على الكتف.

لذا، جمعنا لكم في الألبوم المرفق بالأعلى 100 صورة للنجمات في ختام مهرجان الجونة السينمائي.