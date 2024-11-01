مهرجان الجونة

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هدى المفتي بفستان مفتوح ومنة شلبي ساحرة.. أبرز 100 صورة للنجمات في ختام مهرجان الجونة

08:45 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 100 صورة
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي في الجونة
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي في
  • عرض 100 صورة
    الفنانة أروى جودة
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    بإطلالة جذابة هدى المفتي
  • عرض 100 صورة
    إطلالة هدى المفتي
  • عرض 100 صورة
    هدى المفتي على السجادة الحمراء
  • عرض 100 صورة
    هدى المفتي في آخر يوم بمهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    هدى المفتي في ختام الجونة
  • عرض 100 صورة
    هدى المفتي على الريد كاربت
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال تخطف الأنظار من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال على الريد كاربت
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال تتألق على الريد كاربت
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال من فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    الفنانة أسماء جلال
  • عرض 100 صورة
    الفنانة أسماء جلال من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (5)
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (8)
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (7)
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (6)
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (10)
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (13)
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (14)
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (15)
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (2)
  • عرض 100 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (3)
  • عرض 100 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (4)
  • عرض 100 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (1)
  • عرض 100 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (7)
  • عرض 100 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (8)
  • عرض 100 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (10)
  • عرض 100 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (11)
  • عرض 100 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (6)
  • عرض 100 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (5)
  • عرض 100 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (14)
  • عرض 100 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (13)
  • عرض 100 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (15)
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (12)
  • عرض 100 صورة
    الفنانة نيللي كريم من ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    النجمة نيللي كريم
  • عرض 100 صورة
    نيللي كريم من ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    الفنانة نيللي كريم
  • عرض 100 صورة
    نيللي كريم من ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    نيللي كريم من مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 100 صورة
    نيللي كريم من فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    نيللي كريم من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا في حفل ختام مهرجان الجونة
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

تألقت نجمات الفن على السجادة الحمراء في فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، بإطلالات خطفت الأنظار.

أطلت الفنانة أروى جودة بفستان من الجلد اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما.

وظهرت الفنانة داليا مصطفى بإطلالة كالعروس، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض منفوش من أسفل.

وأطلت الفنانة أسماء جلال بفستان جرئ أحمر، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وظهرت الفنانة هدي المفتي بفستان جريء باللون البينك الفاتح.

واختارت الفنانة هنادي مهنا الظهور بإطلالة أنيقة باللون الأسود، وبتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

وخطفت الأنظار الفنانة منة شلبي بإطلالتها، حيث ارتدت فستانا باللون الذهبي، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وتألقت الفنانة بسنت شوقي بفستان محتشم باللون الأحمر، وبمكياج بدرجات النيود يتناسب مع إطلالتها.

وأطلت الفنانة هدى المفتي على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة مثيرة وجذابة.

وارتدت هدى فستانا طويلا "كت" و مفتوح من الجانبين، باللون الذهبي والروز الفاتح.

واعتمدت مكياجا ناعما يبرز ملامحها الجذابة، و تسريحة شعر منسدل على الكتف.

لذا، جمعنا لكم في الألبوم المرفق بالأعلى 100 صورة للنجمات في ختام مهرجان الجونة السينمائي.

مهرجان الجونة اطلالات الجونة ختام مهرجان الجونة اسماء جلال هدى المفتي يارا عماد منة شلبي
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بفستان مكشوف.. داليا شوقي تخطف الأنظار في ختام الجونة السينمائي

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