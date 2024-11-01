محمد الشرنوبي بإطلالة كلاسيكية أنيقة في ختام مهرجان الجونة



كتب- نرمين ضيف الله:

تصوير- علاء أحمد:

ظهر الفنان محمد الشرنوبي بإطلالة جذابة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ارتدى "الشرنوبي" بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميصا أسود.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.