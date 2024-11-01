تشبه "عروس البحر".. 10 صور ساحرة لـ نيللي كريم في ختام مهرجان الجونة

كتبت- نرمين ضيف الله:

تصوير - علاء أحمد

أطلت الفنانة نيللي كريم على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة سوداء جذابة.

وارتدت "نيللي" فستانا طويلا "كب" مفتوح على شكل "v" من عند الصدر، على شكل سمكة كعروس البحر، ونسقت معه كلاتش باللون الأسود اللامع، ومجوهرات مكونة من كولية وحلق وخاتم.

واعتمدت مكياجا ناعما يبرز ملامحها الجذابة، و تسريحة شعر منسدل على الجانبي.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.