مهرجان الجونة

إعلان

تشبه "عروس البحر".. 10 صور ساحرة لـ نيللي كريم في ختام مهرجان الجونة

08:38 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إطلالة الجونة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    ختام مهرجان الجونة نيلي تتألق
  • عرض 10 صورة
    إطلالة ساحرة لنيلي كريم في آخر أيام الجونة
  • عرض 10 صورة
    نيلي كريم تخطف الأنظار
  • عرض 10 صورة
    قصة فستان نيلي كريم
  • عرض 10 صورة
    فستان نيلي كريم
  • عرض 10 صورة
    فستان أسود لنيلي كريم
  • عرض 10 صورة
    إطلالة نيلي كريم في آخر أيام الجونة
  • عرض 10 صورة
    نيلي كريم في ختام الجونة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نرمين ضيف الله:
تصوير - علاء أحمد

أطلت الفنانة نيللي كريم على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة سوداء جذابة.

وارتدت "نيللي" فستانا طويلا "كب" مفتوح على شكل "v" من عند الصدر، على شكل سمكة كعروس البحر، ونسقت معه كلاتش باللون الأسود اللامع، ومجوهرات مكونة من كولية وحلق وخاتم.

واعتمدت مكياجا ناعما يبرز ملامحها الجذابة، و تسريحة شعر منسدل على الجانبي.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

نيلي كريم إطلالة نيلي كريم ختام مهرجان الجونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محمد الشرنوبي بإطلالة كلاسيكية أنيقة في ختام مهرجان الجونة

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)