مهرجان الجونة

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عمر الشناوي يخطف الأنظار ببدلة سوداء أنيقة في ختام مهرجان الجونة

07:31 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    عمر الشناوي
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كتب- نرمين ضيف الله:

تصوير- علاء أحمد:

ظهر الفنان عمر الشناوي بإطلالة جذابة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ارتدى "الشناوي" بدلة باللون الأسود وقميصًا باللون الأبيض.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

عمر الشناوي اطلالة عمر الشناوي مهرجان الجونة
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