بإطلالة جذابة.. أمينة خليل تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة أمينة خليل، خلال حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، بإطلالة جذابة.

وتألقت أمينة بفستان طويل باللون البيج بقصة الكب، مزينًا بالتطريزات باللون الأسود.

واعتمدت مكياجًا بدرجات النيود، وتركت شعرها منسدلاً على الجانبين.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.