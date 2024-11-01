رانيا محمود ياسين بإطلالة تُبرز أنوثتها بجانب محمد رياض في ختام مهرجان الجونة

كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير- علاء أحمد

أطل الثنائي محمد رياض ورانيا محمود ياسين، خلال حضورهما حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، بإطلالة كلاسيكية باللون الأسود.

ارتدت رانيا بنطلونًا أسود وكروب توب مزينًا بإكسسوارات لامعة، مع أكمام طويلة.

ونسقت مع إطلالتها "اكستنشن" شفافة من التل، ومجوهرات باللون الفضي، تتكون من حلق وخاتم وكوليه، واعتمدت مكياجًا ناعمًا يبرز أنوثتها، وتركت شعرها منسدلاً على الأكتاف.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.