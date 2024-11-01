بفستان لامع وجريء.. ميساء مغربي بإطلالة ساحرة في ختام مهرجان الجونة

كتبت- آلاء نبيل:

تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة ميساء مغربي، على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، بإطلالة لافته.

وارتدت ميساء فستانا طويلا بصيحة الكب، لونه مستوحى من درجات البحر ما بين الأزرق واللبني، ومطرز بالكامل، واعتمدت مكياجا ناعما يبرز ملامحها الجذابة، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.