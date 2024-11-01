مهرجان الجونة

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هنادي مهنا بمجوهرات تتجاوز الـ 300 ألف جنيه في الجونة.. وفستانها بهذا السعر

02:58 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    تفاصيل مجوهرات هنادي مهنا في الجونة السينمائي
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    سعر إطلالة هنادي مهنا في الجونة
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    مجوهرات ذهبية ارتدتها هنادي مهنا في الجونة
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    مجوهرات هنادي مهنا في الجونة
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    هنادي واحمد خالد صالح في الجونة
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    هنادي مهنا
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    سعر مجوهرات هنادي مهنا في الجونة
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كتبت- أميرة حلمي:
تصوير- علاء أحمد:

في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، تألقت الفنانة هنادي مهنا رفقة زوجها الفنان أحمد خالد صالح بإطلالة أنيقة.

ظهرت بفستان من MOON MAINS بتكلفة تصل إلى 50 ألف جنيه، وهو قطعة تم تصميمها لها خصيصاً بحسب ما وضحت العلامة التجارية لـ مصراوي عند التواصل معهم.

هنادي مهنا

الفستان من الشيفون ويتميز بتصميم بسيط باللون الأبيض مع قصة تشبه الكورسيه جعلته يبدو وكأنه مكون من قطعتين.

فستان هنادي مهنا في الجونة

أكملت هنادي إطلالتها بمجوهرات فاخرة من The Jewellery House، تضمنت قلادة وسوارًا وخاتمًا من عيار 18 قيراط، بقيمة إجمالية تصل إلى 250 ألف جنيه، مما أضاف لمسة من الفخامة والبريق على إطلالتها.

مجوهرات ذهبية ارتدتها هنادي مهنا في الجونة

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