مهرجان الجونة

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60 صورة.. مايان محترفة ودرة خطفت الأنظار ونسرين طافش جريئة - ناقد موضة يعلق على إطلالات الجونة

03:00 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    فستان أمينة خليل في الجونة
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    إطلالة امينة خليل في الجونة
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    أمينة خليل في الجونة
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    الهام شاهين في الجونة
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    تارا عماد
  • عرض 61 صورة
    أروى جودة
  • عرض 61 صورة
    قصة فستان نسرين طافش في الجونة
  • عرض 61 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 61 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 61 صورة
    إطلالة بسنت شوقي في الجون
  • عرض 61 صورة
    إطلالة نسرين طافش في الجونة
  • عرض 61 صورة
    إطلالة ميان السيد في الجونة
  • عرض 61 صورة
    درة
  • عرض 61 صورة
    مايان السيد
  • عرض 61 صورة
    قصة فستان نيلي كريم
  • عرض 61 صورة
    قصة فستان درة
  • عرض 61 صورة
    فستان ذهبي لامع
  • عرض 61 صورة
    الجزء العلزي لفستان درة
  • عرض 61 صورة
    الجزء العلوي لفستان أمينة خليل
  • عرض 61 صورة
    فستان رايا اي راشد
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    فستان نسرين طافش
  • عرض 61 صورة
    تاراعماد بفستان لامع في الجونة
  • عرض 61 صورة
    قصة فستان درة
  • عرض 61 صورة
    فستان كب لنسرين طافش
  • عرض 61 صورة
    فستان نسرين طافس مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    إطلالة ميس حمدان في اجلونة السينما~ي
  • عرض 61 صورة
    فستان درة الأحمر الناري في الجونة
  • عرض 61 صورة
    بأكتاف مكشوفة درة في الجونة
  • عرض 61 صورة
    باللون اللبني نسرين طافش في المهرجان
  • عرض 61 صورة
    فستان تارا عماد
  • عرض 61 صورة
    بضهر مكشوف نسرين طافش في المهرجان
  • عرض 61 صورة
    الهام شاهين في الجونة
  • عرض 61 صورة
    بالكب ميس حمدان في الكونة
  • عرض 61 صورة
    نسرين على الريد كاربت
  • عرض 61 صورة
    فراج وبسنت شوقي
  • عرض 61 صورة
    تارا عماد على الريد كاربت
  • عرض 61 صورة
    الجزء العلوي من فستان ميس حمدان
  • عرض 61 صورة
    ميس حمدان على الريد كاربت
  • عرض 61 صورة
    قصة فستان اروى
  • عرض 61 صورة
    أمينة خليل بالبيج على السجادة الحمراء
  • عرض 61 صورة
    بالورود درة تزين الريد كاربت
  • عرض 61 صورة
    قصة فستان درة على الريد كاربت
  • عرض 61 صورة
    بفستان ممشوق ميس حمدان
  • عرض 61 صورة
    ميان بالأسود
  • عرض 61 صورة
    تارا على الريد كاربت
  • عرض 61 صورة
    أمينة على الريد كاربت
  • عرض 61 صورة
    أمينة في أفتتاج الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    ميس في افتتاح الجونة
  • عرض 61 صورة
    اروى في افتتاح الجونة
  • عرض 61 صورة
    بالأحمر الناري درة تخطف الأنظار
  • عرض 61 صورة
    ميان السيد بالأسود على الريد كاربت
  • عرض 61 صورة
    نسرين طافش في الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    قصة فستان تارا عماد
  • عرض 61 صورة
    الهام شاهين في افتتاح الجون
  • عرض 61 صورة
    نسرين طافش في الجونة باللون اللبني
  • عرض 61 صورة
    فستان سيلفر لبسنت شوقي
  • عرض 61 صورة
    تار عماد في الجونة
  • عرض 61 صورة
    قصة فستان ميان السيد من الجزء العلوي
  • عرض 61 صورة
    بفستان أبيض أروى تتألق
  • عرض 61 صورة
    ميان السيد بفتحة ساق جريئة
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كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد

شهدت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، تنوعا كبيرا في إطلالات النجمات، حيث حرصن على اختيار أجمل الأزياء لتتألقن على السجادة الحمراء.

ورغم الإشادة بإطلالات بعضهن، جاءت بعض الإطلالات غير موفقة.


في هذا الصدد، نستعرض لكم في السطور التالية، تقييم ناقد الموضة اللبناني باتريك خليل لإطلالات النجمات في مهرجان الجونة، وذلك عبر مقطع فيديو له بقناته الرسمية بمنصة "يوتيوب".


أروى جودة
بفستان أبيض ساحر مطرز بالكريستال ومرصع بالريش، تألقت الفنانة أروى جودة كالأميرات على السجادة الحمراء.

وقد أبرز هذا الفستان الأنيق قوامها الرشيق وخطوطها الناعمة، ما جعلها محط أنظار الجميع.


درة
اختارت الفنانة التونسية درة فستانا أحمرا أبرز جمال قوامها وأنوثتها، ونسقت هذا الفستان مع مكياج ناعم وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الكلاسيكية والأناقة.

ووصف ناقد الموضة هذا الاختيار بأنه موفق للغاية، حيث تناغم اللون الأحمر مع بشرتها وشعرها.

أسيل عمران
قال "باتريك": "بفستانها الوردي البسيط والأنيق، أثبتت الفنانة والمطربة السعودية أسيل عمران أنها أيقونة للأناقة والرقي، حيث أبرز الفستان جمالها الطبيعي وبساطتها الرقيقة".


نسرين طافش
اختارت الفنانة نسرين طافش فستانا أخضر مينتي أنيقا أبرز جمال قوامها، حيث نال إشادة واسعة من ناقد الموضة باتريك خليل الذي وصفه بأنه "ساحر ومناسب للغاية لجسمها".

وتابع أن الفستان تميز أيضا بتصميمه العصري والأنيق الذي أضفى على إطلالة نسرين لمسة من الرقي والأناقة.


مايان السيد
علق "باتريك" على إطلالة الفنانة مايان السيد، قائلا: "أثبتت مايان موهبتها في اختيار الإطلالات المميزة، حيث ظهرت بفستان أنيق أبرز قوامها الرشيق، إطلالتها جاءت مثالية وكأنها عارضة أزياء محترفة".

بسنت شوقي وإنجي كيوان
خطفت الفنانة بسنت شوقي والفنانة إنجي كيوان الأنظار بإطلالتهما اللامعة باللون الفضي، حيث نسقتا الفستان بشكل رائع مع مكياجهما وتسريحات شعرهما.

أثنى ناقد الموضة على انسجام اللون الفضي مع بشرتيهما ووصف إطلالتهما بأنها "أنيقة وجذابة".

تارا عماد
أطلت الفنانة تارا عماد بإطلالة ساحرة، خاصة اختيارها للون الذهبي الذي أضفى على إطلالتها لمسة من الأناقة والجاذبية، ما جعلها محط أنظار الحضور.

مهيرة عبد العزيز
وصف ناقد الموضة اللبناني إطلالة الإعلامية مهيرة عبد العزيز بأنها لائقة جدا عليها، وكأنها خرجت من أعماق البحر، فضلا عن، اللون الذهبي مناسب جدا لبشرتها، ما جعل إطلالتها واحدة من أبرز إطلالات الحفل.


نيللي كريم
بالرغم من اختيار الفنانة نيللي كريم لفستان من تصميم دار أزياء عالمية، إلا أن إطلالتها لم تكن الأنجح لها، فالفستان، برغم فخامته، بدا وكأنه يختبئ وراء كمية كبيرة من الريش، ما حجب جمال نيللي الطبيعي وأضفى عليها مظهراً أكبر من عمرها الحقيقي.

إلهام شاهين
ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان أسود طويل أبرز أناقتها ورقيها، إلا أن ناقد الموضة اللبناني رأى أن الفستان لم يكن الخيار الأنسب لحفل الافتتاح، وأن تنسيق الحزام مع المجوهرات لم يكن موفقا.


ميس حمدان
اختارت الفنانة ميس حمدان فستانا طويلا باللونين الأسود والبيج، إلا أن الناقد "باتريك" اعتبر أن لون الفستان لا يتناسب مع لون بشرتها، ما أثر سلبا على إطلالتها، واقترح اختيار لون مختلف ليزيد إطلالتها جمالا.

ريا أبي راشد
أشاد الناقد "خليل" بتصميم فستان الإعلامية ريا أبي راشد، واصفا إياه بأنه جذاب، إلا أنه انتقد استخدام كمية كبيرة من خامة الحرير في الفستان، بالإضافة إلى تسريحة الشعر التي اعتمدتها، والتي أسهمت في إضاعة جمال الإطلالة وتشويه شكل جسمها.



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