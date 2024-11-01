مهرجان الجونة

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لن تتخيل سعرها.. 40 صورة لمجوهرات عزة فهمي في مهرجان الجونة "لكل قطعة حكاية"

02:05 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 40 صورة
  • عرض 40 صورة
    هند صبري بمجوهرات عزة فهمي في الجونة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    مجوهرات بسمة في الجونة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    أقراط متميزة من تصميم عزة فهمي في الجونة
  • عرض 40 صورة
    خاتم من تصميم عزة فهمي في الجونة
  • عرض 40 صورة
    سعر أقراط عزة فهمي
  • عرض 40 صورة
    أقراط هند صبري في الجونة السينمائي
  • عرض 40 صورة
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  • عرض 40 صورة
    الجونة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    مجموعة خواتم لعزة فهمي في الجونة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    الفنانة ريم ترتدي مجوهرات عزة فهمي في الجونة السينمائي
  • عرض 40 صورة
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  • عرض 40 صورة
    أقراط عربية من تصميم عزة فهمي
  • عرض 40 صورة
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  • عرض 40 صورة
    عقد بسمة في الجونة السنمائي
  • عرض 40 صورة
    أقراط تصميم فريد
  • عرض 40 صورة
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  • عرض 40 صورة
    أساور يد النجمات في الجونة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    سعر خاتم بسمة في الجونة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    ريم في الجونة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    أسورة من تصميم عزة فهيمي
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    سعر قلادة تصميم عزة فهمي
  • عرض 40 صورة
    قلادة متميزة
  • عرض 40 صورة
    خاتم أمينة خليل
  • عرض 40 صورة
    قلادة نجمات الجونة في المهرجان
  • عرض 40 صورة
    مجوهرات متميزة في الجونة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    أبرز الأقراط في الجونة
  • عرض 40 صورة
    سعر مجوهرات أمينة خليل
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    ما سعر قلادة بسمة في الجونة
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    مجوهرات الفنانة سلوى محمد في الجونة
  • عرض 40 صورة
    أقراط زينت نجمات الجونة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    قلادة نزار قباني في الجونة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    سعر أقراط عزة فهمي
  • عرض 40 صورة
    أقراط مبروكة من تصميم عزة فهمي في الجونة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    سعر خاتم ثلاثي من عزة فهمي
  • عرض 40 صورة
    أقراط عزة فهمي في الجونة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    أسواره من تصميم عزة فهمي
  • عرض 40 صورة
    هند صبري بمجوهرات عزة فهمي في الجونة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    عقد لوتس من تصميم عزة فهمي
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كتبت- أميرة حلمي:
تصوير- علاء أحمد:

في الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، تألقت مجموعة من النجوم والنجمات بإكسسوارات عزة فهمي، العلامة التجارية المعروفة بتصاميمها الفنية الفريدة والمستوحاة من التراث العربي.


نستعرض أبرز المجوهرات وتفاصيل كل قطعة وفقًا لما تم توضيحه على موقع عزة فهمي.


- خاتم وأقراط أمينة خليل "حبيبي يسعد أوقاته"

أمينة خليل كانت من بين النجوم البارزين، حيث ارتدت في ثالث أيام الجونة بدلة فضفاضة كلاسيكية باللون الأسود، ونسقت معها خاتمًا فريدًا من الذهب عيار 18 قيراط والفضة الإسترلينية مستوحى من المجوهرات القبلية الهندية القديمة.

يتزين الخاتم بألماس أبيض بوزن 0.67 قيراط، وألماس شمبانيا بوزن 0.25 قيراط، و2.10 جرام من اللآلئ الرمادية، مع نقش مميز يعبّر عن الأمل والحنان بكلمات "حبيبي يسعد أوقاته”، وبلغ وسعر الخاتم 163,000 جنيه.

أمينة خليل


- بسمة وقلادة اللوتس


في اليوم الثاني من المهرجان، ظهرت بسمة بإطلالة أنيقة ببدلة كلاسيكية باللون الأبيض، ونسقتها مع طوق من الذهب والفضة.

تُبرز هذه القطعة زهرة اللوتس بأشكالها الطبيعية المختلفة، حيث تظهر باقة من زهور اللوتس الكبيرة من الأعلى، محاطة بزهور اللوتس الفرعونية المتفتحة، وبراعم اللوتس، وأوراق الزنابق، وزخارف الورود.

يحيط بتكوين الزهرة المركزي سلسلة من رموز “إحكر”، وهي كلمة تعني الزينة في مصر القديمة.

ويتميز العقد بتصاميم تعكس الأنماط النابضة بالحياة والألوان التي تزين أسقف آثار طيبة في الأقصر.

وسعره على موقع Azza Fahmy، يصل إلى 210,000 جنيه.

وارتدت أقراط “باقة اللوتس” أيضاً، والتي يبلغ سعرها 38,000 جنيه، لتكمل إطلالتها.

مجوهرات بسمة في الجونة السينمائي


- أقراط "مبروكة"


الإستايلست ريم العدل، في اليوم الثامن من المهرجان، ظهرت على السجادة الحمراء بفستان أخضر عصري، حيث اختارت أقراط “مبروكة” المميزة من عزة فهمي، وهي أقراط من الذهب عيار 18 قيراط، مزينة بالألماس، ومطعمة بالياقوت الأزرق أو الأحمر باستخدام تقنية ترصيع الأحجار العثمانية.

تمثل أقراط “مبروكة” المكانة الخاصة التي تحتلها المجوهرات في الثقافة الفلاحية المصرية.

تتضمن تصميمات الهلال والبتلات وحدات دائرية متدرجة، لتعكس الحركة السلسة للمجوهرات الفلاحية التقليدية، وبلغ سعرها 298,000 جنيه.

ريم العدل


- سلوى محمد علي وعقد نزار


سلوى محمد علي تألقت بعقد "نزار قباني"، مصنوع من الذهب عيار 18 قيراط، ويحمل تصاميم زهرية متداخلة من الفضة الإسترلينية، والمزين بحجر العقيق الأحمر أو الجمشت.

نُقش على القطعة عبارة “زيديني عشقاً زيديني” - كلمات عاطفية غناها الملحن والمطرب العراقي كاظم الساهر وكتبها الشاعر السوري نزار قباني، الذي لُقب بـ “شاعر الحب”، وبلغ سعره حوالي 32,500 جنيه.

ونسقت مع القلادة أقراط بنفس الطابع ومنقوش عليها أيضاً نفس الكلمات، وبلغ سعرها 22 ألف جنيه.
أقراط بـ 22 ألف جنيه

مجوهرات النجمة سلوى احمد


- هند صبري وخاتم عثماني

وفي الافتتاح، اختارت هند صبري فستانًا ماكسي لامع، مكملاً بإكسسوارات من عزة فهمي -والتي وصفتها على صفحتها على فيسبوك بأنها صديقة العلامة التجارية- ارتدت أقراط باروكية وخاتم ألماس عثماني، مما جعل إطلالتها أكثر تألقًا.

مجورهرات هند صبري في الجونة السينمائي

- الممثل الفرنسي كيفن دياس

اختار كيڤن دياس أيضًا ثلاث قطع مميزة من عزة فهمي، بما في ذلك سوار “خنفساء مضفور” بسعر 35,000 جنيه، وخاتم “الكاليغرافي” للرجال بسعر 20,000 جنيه، محفور يدويًا بعبارة “كن جميلاً ترى الوجود جميلاً”.

مصنوع كل من السوار والخاتم من الذهب عيار 18 قيراط والفضة الإسترلينية، ومزينين بالياقوت.

مجوهرات رجالي في الجونة السينمائي

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