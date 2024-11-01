لن تتخيل سعرها.. 40 صورة لمجوهرات عزة فهمي في مهرجان الجونة "لكل قطعة حكاية"

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- علاء أحمد:

في الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، تألقت مجموعة من النجوم والنجمات بإكسسوارات عزة فهمي، العلامة التجارية المعروفة بتصاميمها الفنية الفريدة والمستوحاة من التراث العربي.



نستعرض أبرز المجوهرات وتفاصيل كل قطعة وفقًا لما تم توضيحه على موقع عزة فهمي.



- خاتم وأقراط أمينة خليل "حبيبي يسعد أوقاته"

أمينة خليل كانت من بين النجوم البارزين، حيث ارتدت في ثالث أيام الجونة بدلة فضفاضة كلاسيكية باللون الأسود، ونسقت معها خاتمًا فريدًا من الذهب عيار 18 قيراط والفضة الإسترلينية مستوحى من المجوهرات القبلية الهندية القديمة.

يتزين الخاتم بألماس أبيض بوزن 0.67 قيراط، وألماس شمبانيا بوزن 0.25 قيراط، و2.10 جرام من اللآلئ الرمادية، مع نقش مميز يعبّر عن الأمل والحنان بكلمات "حبيبي يسعد أوقاته”، وبلغ وسعر الخاتم 163,000 جنيه.







- بسمة وقلادة اللوتس



في اليوم الثاني من المهرجان، ظهرت بسمة بإطلالة أنيقة ببدلة كلاسيكية باللون الأبيض، ونسقتها مع طوق من الذهب والفضة.

تُبرز هذه القطعة زهرة اللوتس بأشكالها الطبيعية المختلفة، حيث تظهر باقة من زهور اللوتس الكبيرة من الأعلى، محاطة بزهور اللوتس الفرعونية المتفتحة، وبراعم اللوتس، وأوراق الزنابق، وزخارف الورود.

يحيط بتكوين الزهرة المركزي سلسلة من رموز “إحكر”، وهي كلمة تعني الزينة في مصر القديمة.

ويتميز العقد بتصاميم تعكس الأنماط النابضة بالحياة والألوان التي تزين أسقف آثار طيبة في الأقصر.

وسعره على موقع Azza Fahmy، يصل إلى 210,000 جنيه.

وارتدت أقراط “باقة اللوتس” أيضاً، والتي يبلغ سعرها 38,000 جنيه، لتكمل إطلالتها.







- أقراط "مبروكة"



الإستايلست ريم العدل، في اليوم الثامن من المهرجان، ظهرت على السجادة الحمراء بفستان أخضر عصري، حيث اختارت أقراط “مبروكة” المميزة من عزة فهمي، وهي أقراط من الذهب عيار 18 قيراط، مزينة بالألماس، ومطعمة بالياقوت الأزرق أو الأحمر باستخدام تقنية ترصيع الأحجار العثمانية.

تمثل أقراط “مبروكة” المكانة الخاصة التي تحتلها المجوهرات في الثقافة الفلاحية المصرية.

تتضمن تصميمات الهلال والبتلات وحدات دائرية متدرجة، لتعكس الحركة السلسة للمجوهرات الفلاحية التقليدية، وبلغ سعرها 298,000 جنيه.







- سلوى محمد علي وعقد نزار



سلوى محمد علي تألقت بعقد "نزار قباني"، مصنوع من الذهب عيار 18 قيراط، ويحمل تصاميم زهرية متداخلة من الفضة الإسترلينية، والمزين بحجر العقيق الأحمر أو الجمشت.

نُقش على القطعة عبارة “زيديني عشقاً زيديني” - كلمات عاطفية غناها الملحن والمطرب العراقي كاظم الساهر وكتبها الشاعر السوري نزار قباني، الذي لُقب بـ “شاعر الحب”، وبلغ سعره حوالي 32,500 جنيه.

ونسقت مع القلادة أقراط بنفس الطابع ومنقوش عليها أيضاً نفس الكلمات، وبلغ سعرها 22 ألف جنيه.

أقراط بـ 22 ألف جنيه



- هند صبري وخاتم عثماني

وفي الافتتاح، اختارت هند صبري فستانًا ماكسي لامع، مكملاً بإكسسوارات من عزة فهمي -والتي وصفتها على صفحتها على فيسبوك بأنها صديقة العلامة التجارية- ارتدت أقراط باروكية وخاتم ألماس عثماني، مما جعل إطلالتها أكثر تألقًا.

- الممثل الفرنسي كيفن دياس

اختار كيڤن دياس أيضًا ثلاث قطع مميزة من عزة فهمي، بما في ذلك سوار “خنفساء مضفور” بسعر 35,000 جنيه، وخاتم “الكاليغرافي” للرجال بسعر 20,000 جنيه، محفور يدويًا بعبارة “كن جميلاً ترى الوجود جميلاً”.

مصنوع كل من السوار والخاتم من الذهب عيار 18 قيراط والفضة الإسترلينية، ومزينين بالياقوت.

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