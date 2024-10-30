بفستان جريء ومكشوف.. ياسمين رئيس تخطف الأنظار في الجونة
10:29 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
كتبت- شيماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد
أطلت الفنانة ياسمين رئيس خلال حضورها اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جريئة.
وارتدت ياسمين فستان طويل كت باللون الأخضؤ اللامع ويتميز بإنه مكشوف عند منطقة البطن.
واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.
وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.
وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.
فيديو قد يعجبك: