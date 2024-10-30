مهرجان الجونة

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بفستان جريء ومكشوف.. ياسمين رئيس تخطف الأنظار في الجونة

10:29 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    ياسمين رئيس تخطف الأنظار في الجونة (1)
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    ياسمين رئيس بإطلالة جريئة
  • عرض 6 صورة
    ياسمين رئيس بفستان جريء ومكشوف في سابع أيام مهرجان الجونة
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    ياسمين رئيس تخطف الأنظار في الجونة (2)
  • عرض 6 صورة
    الفنانة ياسمين رئيس
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كتبت- شيماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة ياسمين رئيس خلال حضورها اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جريئة.

وارتدت ياسمين فستان طويل كت باللون الأخضؤ اللامع ويتميز بإنه مكشوف عند منطقة البطن.

واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ياسمين رئيس مهرجان الجونة السينمائي إطلالة ياسمين رئيس
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