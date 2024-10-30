بفستان جريء ومفتوح.. مايان السيد تخطف الأنظار في سابع أيام الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة الشابة مايان السيد على السجادة الحمراء في اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي بإطلالة ناعمة.

وأطلت مايان مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض بقصة الكم الواحد.

واعتمدت مكياجا ناعما واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأبيض.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من، حلق وأسورة.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.