مهرجان الجونة

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فاطمة ناصر متألقة وجريئة في سابع أيام مهرجان الجونة

09:45 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    فاطمة ناصر متألقة وجريئة في سابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 6 صورة
    فاطمة ناصر بإطلالة جريئة
  • عرض 6 صورة
    إطلالة الفنانة فاطمة ناصر في الجونة
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    فاطمة ناصر بفستان جريء (2)
  • عرض 6 صورة
    فاطمة ناصر بفستان جريء (1)
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كتبت- شيماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد:

أطلت الفنانة فاطمة ناصر خلال حضورها اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جريئة.

وارتدت فاطمة بفستان طويل كت باللونين الأسود والأبيض.

واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

فاطمة ناصر مهرجان الجونة السينمائي إطلالة فاطمة ناصر
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