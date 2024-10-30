فاطمة ناصر متألقة وجريئة في سابع أيام مهرجان الجونة
09:45 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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كتبت- شيماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد:
أطلت الفنانة فاطمة ناصر خلال حضورها اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جريئة.
وارتدت فاطمة بفستان طويل كت باللونين الأسود والأبيض.
واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.
وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.
وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.
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