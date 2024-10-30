مهرجان الجونة

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بإطلالة جريئة وشفافة.. 6 صور لـ بسنت صيام في سابع أيام الجونة

09:03 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    سنت صيام في سابع أيام الجونة
  • عرض 7 صورة
    إطلالة بسنت صيام
  • عرض 7 صورة
    بسنت صيام في سابع أيام الجونة
  • عرض 7 صورة
    ارتدت بسنت فستانا جريئا في سابع أيام الجونة
  • عرض 7 صورة
    اعتمدت بسنت مكياج بدرجات النيود
  • عرض 7 صورة
    اختارت بسنت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة بسنت صيام على السجادة الحمراء في اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي بإطلالة جريئة.

وأطلت بسنت مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض بقصة "الكب"، ومكشوفا من أسفل.

واعتمدت مكياجا ناعما واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من، حلق وكوليه.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

بسنت صيام مهرجان الجونة السينمائي إطلالة بسنت صيام
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