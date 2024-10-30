مهرجان الجونة

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بجامبسوت شفاف.. 6 صور لـ جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

08:45 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار على الريد كاربت
  • عرض 6 صورة
    بالجامبسوت اللامع جيهان على الريد كاربت
  • عرض 6 صورة
    إطلالة ساحرة لجيهان الشماشرجي
  • عرض 6 صورة
    جيهان الشماشرجي على الريد كاربت
  • عرض 6 صورة
    جيهان الشماشرجي في سابع أيام الحونة السينمائي
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كتبت- شيماء مرسي


تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة جيهان الشماشرجي خلال حضورها اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جريئة.


وارتدت جيهان جامبسوت شفاف باللون الأسود ومزينا بالتطريزات.


واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.


وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

جيهان الشماشرجي في سابع أيام الحونة السينمائي اليوم السابع بمهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي
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