بإطلالة ساحرة.. أمينة خليل تخطف الأنظار في سابع أيام مهرجان الجونة

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كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة أمينة خليل خلال حضورها فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة ساحرة.

وأطلت مرتدية فستان "كت" لامع باللون الروز، ونسقت معه مجوهرات مكونة من كولية وحلق وخاتم باللون الفضي.

واعتمدت مكياجا قويا، ورسمت عيون سموكي، واختارت تصفيفة الشعر الأنسيابي المنسدل على الجانبين.