مهرجان الجونة

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بإطلالة ساحرة.. أمينة خليل تخطف الأنظار في سابع أيام مهرجان الجونة

08:23 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الفنانة بإطلالة جذابة
  • عرض 8 صورة
    الفنانة أمينة خليل
  • عرض 8 صورة
    أمينة خليل تخطف الأنظار في الجونة
  • عرض 8 صورة
    أمينة خليل بإطلالة وردية اللون على ريد كاربت الجونة
  • عرض 8 صورة
    أمينة خليل ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 8 صورة
    إطلالة أمينة خليل
  • عرض 8 صورة
    أمينة خليل بفستان جذاب
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كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة أمينة خليل خلال حضورها فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة ساحرة.

وأطلت مرتدية فستان "كت" لامع باللون الروز، ونسقت معه مجوهرات مكونة من كولية وحلق وخاتم باللون الفضي.

واعتمدت مكياجا قويا، ورسمت عيون سموكي، واختارت تصفيفة الشعر الأنسيابي المنسدل على الجانبين.

أمينة خليل إطلالة أمينة خليل أفتتاح مهرجان الجونة
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