كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

علق ناقد الموضة اللبناني باتريك خليل على إطلالة الفنانة ميس حمدان خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ظهرت "ميس" بفستان طويل باللونين الأسود والبيج، بتصميم "الكب" الأنيق، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

إلا أن باتريك خليل، في مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية على يوتيوب، رأى أن الفستان لم يكن موفقا، معتبرا أن لونه لا يتناسب مع لون بشرة الفنانة، ما أثر سلبا على إطلالتها بشكل عام.

وأوضح أن اختيار لون مختلف للفستان كان ليضفي لمسة جمالية أكبر على الإطلالة، ويبرز جمال ميس حمدان بشكل أفضل.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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