مهرجان الجونة

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أسماء جلال بإطلالة جذابة ومتألقة في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

03:22 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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    أسماء جلال في سابع أيام الجونة السينمائي
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    إطلالة أسماء جلال في فعاليات سابع أيام الجونة
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    أسماء جلال في فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة
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كتبت- شيماء مرسي


تصوير- علاء أحمد

تألقت الفنانة أسماء جلال خلال حضورها إحدى ندوات اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جذابة.

وارتدت فيست كت باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون.


واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.


وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

أسماء جلال مهرجان الجونة السينمائي فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي
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