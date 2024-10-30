10 صور.. فستان أروى جودة المثير للجدل ارتدته هذه الفنانة من قبل - خبير موضة يكشف

كتبت- أسماء مرسي:

أثارت إطلالة الفنانة أروى جودة في حفل افتتاح الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن ظهرت بفستان أبيض أنيق مطرز بالكريستال ومرصع بالريش.

الفستان الذي صممه المصمم اللبناني مايكل سينكو، أبرز أنوثة أروى وقوامها الرشيق، ولاقى إشادة واسعة من قبل النقاد والجمهور على حد سواء.

إلا أن المفاجأة كانت عندما تبين أن نفس الفستان قد ارتدته من قبل الفنانة المغربية نورا فتحي، التي اتشهرت بأعمالها في بوليوود.

وعلق ناقد الموضة اللبناني باتريك خليل عبر مقطع فيديو على حسابه الرسمي بمنصة "يوتيوب" على إطلالتها، قال إن الفستان يناسب قوامها، والتنسيق العام للإطلالة كان مثاليا، ولكنه اقترح الاستغناء عن العقد

وأضاف باتريك أن تسريحة الشعر والماكياج اللذين اختارتهما أروى كانا موفقين للغاية، ما أضفى لمسة من الأناقة على إطلالتها.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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