بإطلالة جذابة.. الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي يخطفان الأنظار في سابع أيام الجونة
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كتبت- نرمين ضيف الله
تصوير- علاء أحمد
ظهر الكابل بسنت شوقي ومحمد فراج خلال حضورهم فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة أنيقة.
وأطلت الفنانة بسنت شوقي بفستان ميلتون قصير مفتوح من الجانبين، باللون الأخضر، وارتدت حذاء باللون الهافان، ونسقت مع الإطلالة نضارة شمس باللون الأسود.
واعتمدت مكياجا بسيط، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على الأكتاف.
وارتدي محمد فراج تيشرت كاجول ونسق أسفلة بنطلون أبيض بدرجات الأوف وايت، وحذاء باللون الأسود، واختار نظارة شمس سوداء اللون.
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