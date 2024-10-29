نسرين طافش جريئة وأروي جودة ساحرة.. 50 صورة لـ أبرز إطلالات النجمات في سادس أيام الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

في اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، تألقت العديد من نجمات الفن بإطلالات وتصميمات أنيقة وجذابة خطفن بها الأنظار وسرقت كاميرات المصورين

وتنوعت إطلالات النجمات بين البسيطة والهادئة، والجريئة أحيانا، وارتدى البعض بدلة وفساتين طويلة وقصيرة.

وظهرت الفستان نسرين طافش مرتدية فستان باللون الأزرق، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى ، وبمكياج ناعم.

كما أطلت الفنانة أروى جودة "بلوزة" سواريه باللونين الذهبي والأسود، ونسقت أسفلها بنطلون وحذاء باللون الأسود.

تألقت الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت بدلة باللون الأحمر الناري، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

وجمعنا لكم في الألبوم المرفق بالأعلى أبرز إطلالات على السجادة الحمراء في فعاليات اليوم السادس بمهرجان الجونة السينمائي.