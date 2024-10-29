مهرجان الجونة

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نسرين طافش جريئة وأروي جودة ساحرة.. 50 صورة لـ أبرز إطلالات النجمات في سادس أيام الجونة

10:46 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
  • عرض 57 صورة
  • عرض 57 صورة
    آروى جودة من مهرجان الجونة
  • عرض 57 صورة
    آروى جودة من مهرجان الجونة
  • عرض 57 صورة
    آروى جودة من مهرجان الجونة
  • عرض 57 صورة
    آروى جودة من مهرجان الجونة
  • عرض 57 صورة
    آروى جودة من مهرجان الجونة
  • عرض 57 صورة
    آروى جودة من مهرجان الجونة
  • عرض 57 صورة
    آروى جودة وخطيبها
  • عرض 57 صورة
    آروى جودة من مهرجان الجونة
  • عرض 57 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 57 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 57 صورة
    آروى جودة من مهرجان الجونة
  • عرض 57 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 57 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي (4)
  • عرض 57 صورة
    آروى جودة وخطيبها
  • عرض 57 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 57 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 57 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 57 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 57 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 57 صورة
    عفاف مصطفى
  • عرض 57 صورة
    فاطمة ناصر
  • عرض 57 صورة
    فاطمة ناصر
  • عرض 57 صورة
    فاطمة ناصر
  • عرض 57 صورة
    فاطمة ناصر (4)
  • عرض 57 صورة
    فاطمة ناصر
  • عرض 57 صورة
    فاطمة ناصر (6)
  • عرض 57 صورة
    فاطمة ناصر
  • عرض 57 صورة
    فاطمة ناصر (8)
  • عرض 57 صورة
    فاطمة ناصر (9)
  • عرض 57 صورة
    فاطمة ناصر (10)
  • عرض 57 صورة
    فاطمة ناصر
  • عرض 57 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 57 صورة
    فاطمة ناصر
  • عرض 57 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 57 صورة
    فاطمة ناصر (12)
  • عرض 57 صورة
    نسرين طافش (2)
  • عرض 57 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 57 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 57 صورة
    نسرين طافش (4)
  • عرض 57 صورة
    نسرين طافش (5)
  • عرض 57 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 57 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 57 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 57 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 57 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 57 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 57 صورة
    نسرين طافش (8)
  • عرض 57 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 57 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 57 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 57 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 57 صورة
    ياسمين العبد (2)
  • عرض 57 صورة
    ياسمين العبد
  • عرض 57 صورة
    ياسمين رحمي
  • عرض 57 صورة
    ياسمين العبد
  • عرض 57 صورة
    نسرين طافش
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كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد

في اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، تألقت العديد من نجمات الفن بإطلالات وتصميمات أنيقة وجذابة خطفن بها الأنظار وسرقت كاميرات المصورين

وتنوعت إطلالات النجمات بين البسيطة والهادئة، والجريئة أحيانا، وارتدى البعض بدلة وفساتين طويلة وقصيرة.

وظهرت الفستان نسرين طافش مرتدية فستان باللون الأزرق، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى ، وبمكياج ناعم.

كما أطلت الفنانة أروى جودة "بلوزة" سواريه باللونين الذهبي والأسود، ونسقت أسفلها بنطلون وحذاء باللون الأسود.

تألقت الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت بدلة باللون الأحمر الناري، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

وجمعنا لكم في الألبوم المرفق بالأعلى أبرز إطلالات على السجادة الحمراء في فعاليات اليوم السادس بمهرجان الجونة السينمائي.

مهرجان الجونة السينمائي إطلالات الجونة سادس أيام الجونة نسرين طافش فاطمة ناصر جيهان الشماشرجي
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