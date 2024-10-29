بأكثر من 95 ألف جنيه.. 50 صورة لـ أجرأ فساتين نسرين طافش في الجونة السينمائي

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت - أميرة حلمي:

تصوير - علاء أحمد:

اختارت الفنانة نسرين طافش إطلالتين بارزتين في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، بأسلوب أنيق وفاخر من توقيع المصممة نور فتح الله، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 93,900 جنيه، ما جعلها تتصدر قائمة الأزياء الأكثر أناقة وفخامة في المهرجان.

إطلالة اليوم الأول.. فستان أزرق أنيق بتكلفة 42,500 جنيه

في اليوم الافتتاحي للمهرجان، ظهرت نسرين بفستان أنيق من اللون الأزرق الفاتح.

زُين الفستان بطبقات متداخلة تضفي لمسة كلاسيكية على الإطلالة، مع تنورة طويلة تمتد إلى ذيل خلفي.

اعتمد التصميم على كشف الكتف مع قصة غير متماثلة، مما أضفى جرأة متوازنة على الإطلالة.

واعتمدت الأكسسوارات الفاخرة، حقيبة “كلاتش” مرصعة بالكريستال وعقد ماسي، ما أكسبها طابعاً يليق بالسجادة الحمراء.

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إطلالة اليوم الخامس.. جرأة الأسود والفضي بتكلفة 51,400 جنيه من تصاميم نور فتح الله

في خامس أيام مهرجان الجونة، ظهرت نسرين طافش بإطلالة جريئة بلوني الأسود والفضي اللامع، ما أضفى عليها لمسة من الجاذبية.

الفستان مصمم بصيحة الـ”كب” وفتحة ساق أمامية طويلة، وأُضيف إليه قفازات طويلة بنفس خامة ولون الفستان.

تناسقت الإطلالات مع فصل الخريف وأجواء البحر الأحمر، حيث جاء اللون الأزرق ملائماً لبشرة نسرين، بينما أضافت درجات الأسود والفضي جاذبية مضاعفة لإطلالتها وجعلتها تتسم بالجرأة.

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