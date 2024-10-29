مهرجان الجونة

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بأكثر من 95 ألف جنيه.. 50 صورة لـ أجرأ فساتين نسرين طافش في الجونة السينمائي

12:37 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
  • عرض 50 صورة
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 50 صورة
    فستان أسود للمصممة نور فتح الله
  • عرض 50 صورة
    50 صورة لـ أجرأ فساتين نسرين طافش في الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    بأكثر من 95 ألف جنيه.. 50 صورة لـ أجرأ فساتين نسرين طافش في الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    تصميم الجزء العلوي من فستان نسرين طافش
  • عرض 50 صورة
    قصة فستان نسرين طافش
  • عرض 50 صورة
    نسرين في مهرجان الجونة بدورته السابعة
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش في الجونة
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش بالازرق
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش بإطلالة ساحرة
  • عرض 50 صورة
    المصممة نور فتح الله
  • عرض 50 صورة
    فستان تصميم نور فتح الله
  • عرض 50 صورة
    فستان ميرميد من تصميم نور فتح الله
  • عرض 50 صورة
    فستان جديد للمصممة نور فتح الله
  • عرض 50 صورة
    الجزء الخلفي من فستان نسرين طافش
  • عرض 50 صورة
    سعر فستان نسرين طافش
  • عرض 50 صورة
    قصة فستان نسرين طافش
  • عرض 50 صورة
    فستان كب لنسرين طافش
  • عرض 50 صورة
    إطلالة نسرين طافش باللبني
  • عرض 50 صورة
    إطلالة اليوم الأول
  • عرض 50 صورة
    فستان أزرق أنيق
  • عرض 50 صورة
    زُين الفستان بطبقات متداخلة
  • عرض 50 صورة
    إطلالة اليوم الأول في الجونه
  • عرض 50 صورة
    بأكثر من 95 ألف جنيه.. 50 صورة لـ أجرأ فساتين نسرين طافش في الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    بأكثر من 95 ألف جنيه.. 50 صورة لـ أجرأ فساتين نسرين طافش في الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    بأكثر من 95 ألف جنيه.. 50 صورة لـ أجرأ فساتين نسرين طافش في الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    فستان أزرق أنيق
  • عرض 50 صورة
    اعتمد التصميم على كشف الكتف
  • عرض 50 صورة
    اعتمد التصميم على كشف الكتف
  • عرض 50 صورة
    اعتمد التصميم على كشف الكتف
  • عرض 50 صورة
    فستان يبرز قوام متناسق لنسرين طافش
  • عرض 50 صورة
    فستان أزرق أنيق
  • عرض 50 صورة
    فستان المصممة نور فتح الله
  • عرض 50 صورة
    فستان المصممة نور فتح الله
  • عرض 50 صورة
    فستان نسرين طافش على موديل
  • عرض 50 صورة
    بأكثر من 95 ألف جنيه.. 50 صورة لـ أجرأ فساتين نسرين طافش في الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    أجرأ فساتين في الجونة
  • عرض 50 صورة
    مجوهرا ماسية لإطلالة نسرين
  • عرض 50 صورة
    اعتمدت الأكسسوارات الفاخرة، حقيبة “كلاتش” مرصعة بالكريستال
  • عرض 50 صورة
    إطلالة مثيرة لنسرين طافش
  • عرض 50 صورة
    بأكثر من 95 ألف جنيه.. 50 صورة لـ أجرأ فساتين نسرين طافش في الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش بإطلالة خلابة
  • عرض 50 صورة
    فستان نسرين طافش يثير الجدل
  • عرض 50 صورة
    صيحة الكب لفستان نسرين تخطف الأنظار
  • عرض 50 صورة
    فستان أزرق أنيق
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 50 صورة
    الجزء العلوي من فستان نسرين طافش
  • عرض 50 صورة
    فستان أزرق أنيق
  • عرض 50 صورة
    فستان لافت لنسرين طافش
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كتبت - أميرة حلمي:

تصوير - علاء أحمد:

اختارت الفنانة نسرين طافش إطلالتين بارزتين في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، بأسلوب أنيق وفاخر من توقيع المصممة نور فتح الله، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 93,900 جنيه، ما جعلها تتصدر قائمة الأزياء الأكثر أناقة وفخامة في المهرجان.

إطلالة اليوم الأول.. فستان أزرق أنيق بتكلفة 42,500 جنيه

في اليوم الافتتاحي للمهرجان، ظهرت نسرين بفستان أنيق من اللون الأزرق الفاتح.

بأكثر من 95 ألف جنيه.. 50 صورة لـ أجرأ فساتين نسرين طافش في الجونة السينمائي

زُين الفستان بطبقات متداخلة تضفي لمسة كلاسيكية على الإطلالة، مع تنورة طويلة تمتد إلى ذيل خلفي.

اعتمد التصميم على كشف الكتف مع قصة غير متماثلة، مما أضفى جرأة متوازنة على الإطلالة.

واعتمدت الأكسسوارات الفاخرة، حقيبة “كلاتش” مرصعة بالكريستال وعقد ماسي، ما أكسبها طابعاً يليق بالسجادة الحمراء.

إطلالة اليوم الخامس.. جرأة الأسود والفضي بتكلفة 51,400 جنيه من تصاميم نور فتح الله

نسرين طافش

في خامس أيام مهرجان الجونة، ظهرت نسرين طافش بإطلالة جريئة بلوني الأسود والفضي اللامع، ما أضفى عليها لمسة من الجاذبية.

الفستان مصمم بصيحة الـ”كب” وفتحة ساق أمامية طويلة، وأُضيف إليه قفازات طويلة بنفس خامة ولون الفستان.

تناسقت الإطلالات مع فصل الخريف وأجواء البحر الأحمر، حيث جاء اللون الأزرق ملائماً لبشرة نسرين، بينما أضافت درجات الأسود والفضي جاذبية مضاعفة لإطلالتها وجعلتها تتسم بالجرأة.

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