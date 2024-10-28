مهرجان الجونة

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لوك غريب.. بسنت شوقي على السجادة الحمراء في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي

08:46 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    بسنت شوقي على الريد كاربت في اليوم الخامس من مهرجان الجونة
  • عرض 5 صورة
    بسنت شوقي على الريد كاربت في اليوم الخامس من مهرجان الجونة
  • عرض 5 صورة
    بسنت شوقي على الريد كاربت في اليوم الخامس من مهرجان الجونة
  • عرض 5 صورة
    بسنت شوقي على الريد كاربت في اليوم الخامس من مهرجان الجونة
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كتبت- آلاء نبيل:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة بسنت شوقي على الريد كاربت في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة ملفته.

وأطلت بسنت مرتدية فستان طويل انسيابي بقصة الون شولدر باللون الذهبي.

واعتمدت على مكياجا تكمن قوته في أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، وتسريحة شعر على الجنب منسدلا.

انطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

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