مهرجان الجونة

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مرهقة للعين وكارثي.. أسوأ إطلالات النجمات في رابع أيام الجونة

05:23 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    داليا البحيرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    داليا البحيرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    داليا البحيرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    داليا البحيرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    داليا البحيرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    داليا البحيرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    داليا البحيرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    الفنانة بشرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    الفنانة بشرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    الفنانة بشرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    الفنانة بشرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    الفنانة بشرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    الفنانة بشرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    الفنانة بشرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    الفنانة بشرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    الفنانة بشرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    الفنانة بشرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    إطلالات النجمات في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    الفنانة بشرى في رابع أيام الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    الفنانة بشرى في رابع أيام الجونة السينمائي
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

تحرص النجمات على الظهور بإطلالات أنيقة وجذابة على السجادة الحمراء خلال حضورهن رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي.

وبالرغم من ذلك إلا أن بعض النجمات ظهرن بإطلالات سيئة، نستعرضها لكم وفق ما أوضحته استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي.

جيهان خليل:

قالت مصممة الأزياء إن اختيار الفنانة جيهان خليل لـ الجامبسوت بنقشة التايجر بخامة الستان غير مناسب لقوامها وأعطي لها ضخامة، كما إن الوشاح التايجر المبطن من الستان من الداخل أعطى للإطلالة شكل غير متوازن للجسم وبشكل عام الجامبسوت مرهق للعين.

بشرى:

فستان الفنانة بشرى غير مناسب للمهرجان، وبدلا من ذلك كان الأفضل اختيار إطلالة بسيطة.

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