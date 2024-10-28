بنطلون غريب.. بسنت شوقي تخطف الأنظار في فاعليات خامس أيام الجونة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
كتبت- آلاء نبيل
تصوير- علاء أحمد
أطلت الفنانة بسنت شوقي خلال حضورها إحدى ندوات اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.
وظهرت بسنت مرتدية فيست كت بقصة V باللون البيج، وبنطلون كتان واسع باللون البني، وحذاء من نفس اللون.
ونسقت مع الإطلالو نظارة شمسية بللون البنطلون، واكسيسوارت باللون الذهبي.
واعتمدت مكياجا رقيقا ليبرز ملامحها الجذابة، وتركت شعرها على طبيعته منسدل.
وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.
وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.
فيديو قد يعجبك: