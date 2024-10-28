مهرجان الجونة

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سعرها 270 ألف جنيه.. كندة علوش تتألق بـ”أقراط قطرات الدموع” تضامناً مع فلسطين.. 19 صورة

11:23 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    تصميم فستان كندة علوش
  • عرض 19 صورة
    تصميم فستان كندة علوش
  • عرض 19 صورة
    تصميم فستان كندة علوش
  • عرض 19 صورة
    تصميم فستان كندة علوش
  • عرض 19 صورة
    سعر أقراط “قطرات الدموع”
  • عرض 19 صورة
    أقراط “قطرات الدموع”
  • عرض 19 صورة
    كندة علوش
  • عرض 19 صورة
    فستان كندة علوش
  • عرض 19 صورة
    اعتمدت كندة أقراط متدلية باللون الذهبي،
  • عرض 19 صورة
    كندة علوش تتألق بـ”أقراط قطرات الدموع” تضامناً مع فلسطين
  • عرض 19 صورة
    ظهرت الفنانة كندة علوش بإطلالة ملكية أنيقة
  • عرض 19 صورة
    كندة علوش
  • عرض 19 صورة
    ارتدت فستانًا طويلًا يشبه العباءة، مُزودًا بفتحتي ساق طويلتين على الجانبين
  • عرض 19 صورة
    وزين "حسن إيدريس" الفستان بطبعات كفوف
  • عرض 19 صورة
    ظهرت الفنانة كندة علوش بإطلالة ملكية أنيقة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا يشبه العباءة
  • عرض 19 صورة
    سعر إطلالة كندة علوش
  • عرض 19 صورة
    سعرها 270 ألف جنيه.. كندة علوش تتألق بـ”أقراط قطرات الدموع” تضامناً مع فلسطين
  • عرض 19 صورة
    19
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كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- علاء أحمد:

في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، ظهرت الفنانة كندة علوش بإطلالة ملكية أنيقة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا يشبه العباءة، مُزودًا بفتحتي ساق طويلتين على الجانبين، مما أضفى لمسة من الجاذبية والتميز على مظهرها.

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الفستان من تصميم مصمم الأزياء حسن إدريس، الذي اعتمد في تصميمه على “الألوان الأرضية”، التي تُستوحى من الطبيعة، مثل البني، والبيج، والأخضر، والرمادي، وهي ألوان تعكس البيئة الطبيعية.

وزين "حسن إيدريس" الفستان بطبعات كفوف، واستخدم التطريزات اليدوية، التي تتضمن استخدام الخيوط والفصوص في صناعة وتزيين الأقمشة بكل سلاسة وانسيابية.

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اعتمدت كندة أقراط متدلية باللون الذهبي، التي تُعرف بأقراط “قطرات الدموع”، والتي وصل سعرها 270 ألف جنيه.

الأقراط من مجموعة مجوهرات Dima jewellery، وبحسب وصف المصمم على موقع بيعها، هذه الأقراط تعتبر رمزًا للقصص التي يرويها الفلسطينيون، إذ تحمل في طياتها مشاعر الحزن والصمود والأمل، مما يجعلها تمثل القوة الموجودة في التجربة الإنسانية.

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