مهرجان الجونة

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بالأحمر الناري الجريء.. 40 صورة لنجمات ظهرت بفساتين خطفت الأنظار

10:46 م الأحد 27 أكتوبر 2024
  • عرض 41 صورة
  • عرض 41 صورة
    درة بالأحمر في الجونة
  • عرض 41 صورة
    درة تتألق في الجونة بالأحمر
  • عرض 41 صورة
    سينتيا خليفة في الجونة
  • عرض 41 صورة
    علا رشدي في الجونة بأحمر
  • عرض 41 صورة
    روجينا تتألق في الجونة
  • عرض 41 صورة
    علا رشدي تتألق في الجونة
  • عرض 41 صورة
    علا رشدي
  • عرض 41 صورة
    علا وزجها في الجونة
  • عرض 41 صورة
    روجينا في الجونة بأحمر الناري
  • عرض 41 صورة
    علا رشدي في الجونة
  • عرض 41 صورة
    نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان الجونة (34)
  • عرض 41 صورة
    علا رشدي وأحمد دتوود
  • عرض 41 صورة
    علا في الجونة بأحمر الناري
  • عرض 41 صورة
    علا رشدي
  • عرض 41 صورة
    علا رشدي
  • عرض 41 صورة
    علا
  • عرض 41 صورة
    علا رشدي
  • عرض 41 صورة
    روجينا في الجونة
  • عرض 41 صورة
    مهرجان الجونة
  • عرض 41 صورة
    نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان الجونة
  • عرض 41 صورة
    نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان الجونة (41)
  • عرض 41 صورة
    درة في الجونة بأحمر الناري
  • عرض 41 صورة
    نجوم في الجونة
  • عرض 41 صورة
    نجوم الفن في الجونة
  • عرض 41 صورة
    نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان الجونة (21)
  • عرض 41 صورة
    نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان الجونة (20)
  • عرض 41 صورة
    روجينا وأشرف ذكي في الجوونة
  • عرض 41 صورة
    مهرجان الجونة
  • عرض 41 صورة
    نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان الجونة
  • عرض 41 صورة
    سينتيا خليفة في الجونة
  • عرض 41 صورة
    الفنانة درة
  • عرض 41 صورة
    درة في مهرجان الجونة السينمائي بالأحمر الجرئ
  • عرض 41 صورة
    درة
  • عرض 41 صورة
    سينتيا خليفة في الجونة السينمائي
  • عرض 41 صورة
    نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان الجونة (13)
  • عرض 41 صورة
    نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان الجونة (11)
  • عرض 41 صورة
    نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان الجونة (12)
  • عرض 41 صورة
    نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان الجونة (14)
  • عرض 41 صورة
    نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان الجونة (10)
  • عرض 41 صورة
    نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان الجونة (1)
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كتبت- شيماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد:

سيطر اللون الأحمر على إطلالات نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان الجونة في دورته السابعة بداية من الافتتاح حتى رابع يوم من المهرجان.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز نجمات الفن التي ظهرت بفساتين باللون الأحمر خلال حضورهن مهرجان الجونة.

درة

أطلت الفنانة درة بفستان طويل باللون الأحمر بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

سينتيا خليفة

ارتدت الفنانة سينتيا خليفة في حفل الافتتاح فستان طويل باللون الأحمر بقصة الكب مزود بإكستنشن بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا.

إنجي علاء

تألقت الفنانة إنجي علاء بفستان طويل بقصة أون شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

علا رشدي

ظهرت الفنانة علا رشدي بفستان قصير باللون الأحمر بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

روجينا

ارتدت الفنانة روجينا فستان باللون الأحمر بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

نجمات الفن مهرجان الجونة علا رشدي روجينا إنجي علاء سينتيا خليفة درة مهرجان الجونة السينمائي
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