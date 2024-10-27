مهرجان الجونة

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هنا يسري تلفت الأنظار بإطلالة جذابة في مهرجان الجونة السينمائي

09:00 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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  • عرض 2 صورة
    هنا يسري
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كتبت - نورهان ربيع

ظهرت الفنانة الصاعدة هنا يسري بإطلالة جذابة استطاعت بها أن تلفت أنظار جمهورها، خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وظهرت "يسري" على السجادة الحمراء وهي ترتدي فستان أسود طويل، مفتوح من أحد جانبيه ويظهر ساقها بالكامل، وبدون أكمام، وتركت شعرها ينساب على أحد كتفيها، لتبدو بمظهر جذاب وأنيق أثار إعجاب الجمهور .

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة بدأت فعالياته منذ ثلاثة أيام وتحديدا في الرابع عشر من أكتوبر الحالي وتستمر حتى 1 نوفمبر المقبل ويحضره عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي.

هنا يسري اطلالة هنا يسري مهرجان الجونة
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