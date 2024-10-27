داليا شوقي بـ جامبسوت جريء في رابع أيام مهرجان الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- علاء أحمد:

ظهرت الفنانة داليا شوقي، في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وارتدت داليا "جامبسوت"باللون الأبيض واسع وبه اكستنشن من الجنب، بقصة "الكب"، منسقة معه أسورة وحلق وخاتم من الألماس.

واختارت داليا مكياجا ناعما وهادئا، مع تسريحة شعر منسدلة فوق ظهرها ما أضفى على إطلالتها لمسة جذابة

مهرجان الجونة السينمائي، منصة رائدة في عالم السينما العربية، بالإضافة إلى عرضه لمجموعة متنوعة من الأفلام العالمية والعربية، يسعى المهرجان جاهدًا إلى اكتشاف المواهب الشابة وتوفير بيئة محفزة للإبداع.

وأثبت المهرجان، من خلال برنامج "منصة الجونة السينمائية"، قدرته على دعم صناع الأفلام المستقلين وتوفير التمويل اللازم لأعمالهم، كما يساهم في تعزيز الحوار بين الثقافات من خلال تنظيم ورش عمل وندوات، يشارك فيها صناع أفلام من مختلف أنحاء العالم.