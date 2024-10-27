مهرجان الجونة

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بفستان أنيق.. إطلالة ساحرة لـ كندة علوش في رابع أيام مهرجان الجونة

08:48 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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    الفنانة كندة علوش تخطف الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة
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    الفنانة كندة علوش
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    كندة علوش تخطف الأضواء على ريد كاربت الجونة السينمائي
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    بقفطان مزخرف بالألوان كندة علوش تتألق في مهرجان الجونة
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كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة كندة علوش بإطلالة أنيقة خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، حيث ارتدت فستانًا على شكل "قفطان" مزخرف بالألوان "البيج والبني" طويلًا، ونسقت معه مجوهرات مكونة من "حلق وأسورة وخاتم".

واختارت "كندة علوش" مكياجًا ناعمًا، واعتمدت تصفيفة الشعر ملمومة، ومرفوع لأعلى، ما أضفى على إطلالتها لمسة عصرية وجذابة.

مهرجان الجونة السينمائي، منصة رائدة في عالم السينما العربية، بالإضافة إلى عرضه لمجموعة متنوعة من الأفلام العالمية والعربية، يسعى المهرجان جاهدًا إلى اكتشاف المواهب الشابة وتوفير بيئة محفزة للإبداع.

وأثبت المهرجان، من خلال برنامج "منصة الجونة السينمائية"، قدرته على دعم صناع الأفلام المستقلين وتوفير التمويل اللازم لأعمالهم، كما يساهم في تعزيز الحوار بين الثقافات من خلال تنظيم ورش عمل وندوات، يشارك فيها صناع أفلام من مختلف أنحاء العالم.

كندة علوش اطلالة كندة علوش مهرجان الجونة السينمائي
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