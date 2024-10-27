فستان قصير جلد وبدلة غير تقليدية.. أحمد داوود رفقة زوجته في مهرجان الجونة
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كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد
ظهر الفنان أحمد داوود رفقة زوجته الفنانة علا رشدي خلال حضورهما رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.
وارتدى أحمد بدلة باللون الأبيض مع حذاء مع حذاء بنفس اللون.
واتدت زوجته علا فستان قصير باللون الأحمر اللامع بقصة الكب.
واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.
وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.
وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.
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