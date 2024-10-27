فستان قصير جلد وبدلة غير تقليدية.. أحمد داوود رفقة زوجته في مهرجان الجونة

الأحد 27 أكتوبر 2024

08:18 م الأحد 27 أكتوبر 2024

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

نسرين طافش: فستان أسماء جلال خطير.. نجمات الجونة تختارن هذه الإطلالات

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

محمد رمضان ببدلة حمراء وآسر ياسين جذاب.. 110 صورة للنجوم في مهرجان

إعادة الألبوم

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهر الفنان أحمد داوود رفقة زوجته الفنانة علا رشدي خلال حضورهما رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وارتدى أحمد بدلة باللون الأبيض مع حذاء مع حذاء بنفس اللون.

واتدت زوجته علا فستان قصير باللون الأحمر اللامع بقصة الكب.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.