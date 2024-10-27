مهرجان الجونة

إعلان

6 صور لإطلالة طارق العريان وزوجته في رابع أيام الجونة.. فستان أبيض وبدلة أنيقة

08:14 م الأحد 27 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    طارق العريان وزوجته
  • عرض 4 صورة
    طارق العريان وزوجته
  • عرض 4 صورة
    طارق العريان وزوجته
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهر المخرج طارق العريان رفقة زوجته خلال حضوره رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وارتدى طارق بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص بنفس اللون.

واتدت زوجته فستان طويل كت باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت معه حذاء باللون الأسود.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

طارق العريان وزوجته طارق العريان اطلالة طارق العريان وزوجته
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فستان قصير جلد وبدلة غير تقليدية.. أحمد داوود رفقة زوجته في مهرجان الجونة

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو