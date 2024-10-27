6 صور لإطلالة طارق العريان وزوجته في رابع أيام الجونة.. فستان أبيض وبدلة أنيقة

الأحد 27 أكتوبر 2024

08:14 م الأحد 27 أكتوبر 2024

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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهر المخرج طارق العريان رفقة زوجته خلال حضوره رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وارتدى طارق بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص بنفس اللون.

واتدت زوجته فستان طويل كت باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت معه حذاء باللون الأسود.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.