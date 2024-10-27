خطفت الأنظار بفستانها.. نيللي كريم بإطلالة كالأميرات في مهرجان الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- علاء أحمد:

تألقت الفنانة نيللي كريم، في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وارتدت نيللي فستانا، ظهرت به كالأميرات، باللون الفيروزي، بقصة "الكب"، منسقة معه "كلاتش" واسورة بنفس اللون وحلق.

واختارت مكياجا ناعما، مع تسريحة شعر منسدلا فوق ظهرها، ما أضفى على إطلالتها لمسة جذابة

مهرجان الجونة السينمائي، منصة رائدة في عالم السينما العربية، بالإضافة إلى عرضه لمجموعة متنوعة من الأفلام العالمية والعربية، يسعى المهرجان جاهدًا إلى اكتشاف المواهب الشابة وتوفير بيئة محفزة للإبداع.

وأثبت المهرجان، من خلال برنامج "منصة الجونة السينمائية"، قدرته على دعم صناع الأفلام المستقلين وتوفير التمويل اللازم لأعمالهم، كما يساهم في تعزيز الحوار بين الثقافات من خلال تنظيم ورش عمل وندوات، يشارك فيها صناع أفلام من مختلف أنحاء العالم.