بفستان مفتوح وجريء.. إنجي كيوان تتألق بمهرجان الجونة السينمائي

كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- علاء أحمد:

تألقت الفنانة وعارضة الأزياء إنجي كيوان، في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وارتدت إنجي فستانا باللون الأسود والأبيض واسع مفتوح من الأمام، بقصة "الكب"، منسقة معه أسورة وحلق.

واختارت مكياجا ناعما، مع تسريحة شعر قصيرة، ما أضفى على إطلالتها لمسة جذابة

مهرجان الجونة السينمائي، منصة رائدة في عالم السينما العربية، بالإضافة إلى عرضه لمجموعة متنوعة من الأفلام العالمية والعربية، يسعى المهرجان جاهدًا إلى اكتشاف المواهب الشابة وتوفير بيئة محفزة للإبداع.

وأثبت المهرجان، من خلال برنامج "منصة الجونة السينمائية"، قدرته على دعم صناع الأفلام المستقلين وتوفير التمويل اللازم لأعمالهم، كما يساهم في تعزيز الحوار بين الثقافات من خلال تنظيم ورش عمل وندوات، يشارك فيها صناع أفلام من مختلف أنحاء العالم.