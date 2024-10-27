بصيحة الكات أوت.. آسر ياسين رفقه زوجته في مهرجان الجونة السينمائي

كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- علاء أحمد:

ظهر الفنان آسر ياسين رفقه زوجته، في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ورتدي آثر بدلة بيج في بني و"كرفته" باللون البني منسقا معه حذاء أسود

بينما تاختارت زوجته فستانا باللون الكحلي مفتوحا حول الذراع، بصيحة الكات اوت مع مكياج ناعم، وتسريحة شعر منسدلا فوق ظهرها، ما أضفى على إطلالتها لمسة جذابة

مهرجان الجونة السينمائي، منصة رائدة في عالم السينما العربية، بالإضافة إلى عرضه لمجموعة متنوعة من الأفلام العالمية والعربية، يسعى المهرجان جاهدًا إلى اكتشاف المواهب الشابة وتوفير بيئة محفزة للإبداع.

وأثبت المهرجان، من خلال برنامج "منصة الجونة السينمائية"، قدرته على دعم صناع الأفلام المستقلين وتوفير التمويل اللازم لأعمالهم، كما يساهم في تعزيز الحوار بين الثقافات من خلال تنظيم ورش عمل وندوات، يشارك فيها صناع أفلام من مختلف أنحاء العالم.