مهرجان الجونة

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فستان أنيق وبدلة.. إطلالة لبلبة رفقة أحمد حاتم على ريد كاربت رابع أيام المهرجان

08:04 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    لبلبة
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    لبلبة
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    لبلبة
  • عرض 6 صورة
    لبلبة
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    لبلبة
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة لبلبة رفقة الفنان أحمد حاتم خلال حضورها رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة أنيقة.

وارتدت لبلبة فستان قصير باللون الأسود قصير من الأمام وطويل من الخلف.

واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت معه حذاء باللون الأسود.

وارتدى الفنان أحمد حاتم بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

لبلبة اطلالة لبلبة مهرجان الجونة
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