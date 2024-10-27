فستان وان شولدر وريش.. إطلالة ساحرة لـ بشرى في مهرجان الجونة

كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة بشرى بإطلالة أنيقة خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، حيث ارتدت فستانًا ممزوج بالعديد من الألوان(البربل، الفوشيا، والأخضر) طويلًا (بكم واحد)، ونسقت معه حذاءً أبيض لامع وحقيبة "كلاتش" بنفس اللون.

واختارت "بشرى" مكياجًا ناعمًا مع واعتمدت تصفيفة الشعر "ديل حصان"، ما أضفى على إطلالتها لمسة عصرية وجذابة.

مهرجان الجونة السينمائي، منصة رائدة في عالم السينما العربية، بالإضافة إلى عرضه لمجموعة متنوعة من الأفلام العالمية والعربية، يسعى المهرجان جاهدًا إلى اكتشاف المواهب الشابة وتوفير بيئة محفزة للإبداع.

وأثبت المهرجان، من خلال برنامج "منصة الجونة السينمائية"، قدرته على دعم صناع الأفلام المستقلين وتوفير التمويل اللازم لأعمالهم، كما يساهم في تعزيز الحوار بين الثقافات من خلال تنظيم ورش عمل وندوات، يشارك فيها صناع أفلام من مختلف أنحاء العالم.