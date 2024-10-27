مهرجان الجونة

إعلان

فستان وان شولدر وريش.. إطلالة ساحرة لـ بشرى في مهرجان الجونة

07:55 م الأحد 27 أكتوبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الفنانة بشرى ترتدي فستان متعدد الألوان على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 5 صورة
    الفنانة بشرى تخطف الأنظار بإطلالتها
  • عرض 5 صورة
    الفنانة بشرى تتألق على ريد كاربت المهرجان
  • عرض 5 صورة
    الفنانة بشرى بإطلالة ساحرة في مهرجان الجونة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة بشرى بإطلالة أنيقة خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، حيث ارتدت فستانًا ممزوج بالعديد من الألوان(البربل، الفوشيا، والأخضر) طويلًا (بكم واحد)، ونسقت معه حذاءً أبيض لامع وحقيبة "كلاتش" بنفس اللون.

واختارت "بشرى" مكياجًا ناعمًا مع واعتمدت تصفيفة الشعر "ديل حصان"، ما أضفى على إطلالتها لمسة عصرية وجذابة.

مهرجان الجونة السينمائي، منصة رائدة في عالم السينما العربية، بالإضافة إلى عرضه لمجموعة متنوعة من الأفلام العالمية والعربية، يسعى المهرجان جاهدًا إلى اكتشاف المواهب الشابة وتوفير بيئة محفزة للإبداع.

وأثبت المهرجان، من خلال برنامج "منصة الجونة السينمائية"، قدرته على دعم صناع الأفلام المستقلين وتوفير التمويل اللازم لأعمالهم، كما يساهم في تعزيز الحوار بين الثقافات من خلال تنظيم ورش عمل وندوات، يشارك فيها صناع أفلام من مختلف أنحاء العالم.

بشرى اطلالة بشرى مهرجان الجونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأسود يليق بها.. جميلة عوض تتألق رفقة زوجها في رابع أيام الجونة

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو