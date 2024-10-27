ياسمين العبد تخطف الأنظار بفستان قصير في رابع أيام مهرجان الجونة
07:53 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد
تألقت الفنانة ياسمين العبد خلال حضورها رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جريئة.
وظهرت ياسمين بفستان قصير كت باللون الأسود، ونسقت معه حذاء باللون الفضي.
واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا علر الجانبين.
وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.
وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.
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