مهرجان الجونة

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جامبسوت تايجر.. جيهان خليل تتألق في رابع أيام الجونة

07:46 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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  • عرض 4 صورة
    جيهان خليل
  • عرض 4 صورة
    جيهان خليل
  • عرض 4 صورة
    جيهان خليل
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة جيهان خليل على السجادة الحمراء في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي بإطلالة أنيقة.

وأطلت جيهان مرتدية جامبسوت بصيحة"التايجر" بأكمام واسعة.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، مع مكياجا ناعما.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من، حلق وأسورة.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

جيهان خليل اطلالة جيهان خليل مهرجان الجونة
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