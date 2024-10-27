بصيحة الظهر المكشوف.. نسرين طافش بإطلالة جريئة في رابع أيام مهرجان الجونة
07:44 م الأحد 27 أكتوبر 2024
-
عرض 2 صورة
-
عرض 2 صورة
كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد
أطلت الفنانة نسرين طافش خلال حضورها رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جريئة.
وظهرت نسرين بفستان طويل باللون الأخضر بقصة الأوف شولدر ويتميز بإنه مكشوف عند منطقة الظهر.
واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.
وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.
وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:جامبسوت تايجر.. جيهان خليل تتألق في رابع أيام الجونة