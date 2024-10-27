بصيحة الظهر المكشوف.. نسرين طافش بإطلالة جريئة في رابع أيام مهرجان الجونة

الأحد 27 أكتوبر 2024

07:44 م الأحد 27 أكتوبر 2024

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة نسرين طافش خلال حضورها رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جريئة.

وظهرت نسرين بفستان طويل باللون الأخضر بقصة الأوف شولدر ويتميز بإنه مكشوف عند منطقة الظهر.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.