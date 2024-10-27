مهرجان الجونة

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بفستان قصير مكشوف.. 10 صور لإطلالة رانيا يوسف في مهرجان الجونة السينمائي

07:38 م الأحد 27 أكتوبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    اطلالة رانيا يوسف
  • عرض 10 صورة
    اطلالة رانيا يوسف
  • عرض 10 صورة
    اطلالة رانيا يوسف
  • عرض 10 صورة
    اطلالة رانيا يوسف
  • عرض 10 صورة
    اطلالة رانيا يوسف
  • عرض 10 صورة
    اطلالة رانيا يوسف
  • عرض 10 صورة
    اطلالة رانيا يوسف
  • عرض 10 صورة
    اطلالة رانيا يوسف
  • عرض 10 صورة
    اطلالة رانيا يوسف
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كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- علاء أحمد:

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان أصفر قصير، في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، إذ نسقت معه"كلاتش "دهبي ميتلك وحذاء مفتوح.

واختارت رانيا مكياجا ناعما، مع تسريحة شعر مرفوعا لأعلي، ما أضفى على إطلالتها لمسة عصرية وجذابة.

ومهرجان الجونة السينمائي، منصة رائدة في عالم السينما العربية، بالإضافة إلى عرضه لمجموعة متنوعة من الأفلام العالمية والعربية، يسعى المهرجان جاهدًا إلى اكتشاف المواهب الشابة وتوفير بيئة محفزة للإبداع.

وأثبت المهرجان، من خلال برنامج "منصة الجونة السينمائية"، قدرته على دعم صناع الأفلام المستقلين وتوفير التمويل اللازم لأعمالهم، كما يساهم في تعزيز الحوار بين الثقافات من خلال تنظيم ورش عمل وندوات، يشارك فيها صناع أفلام من مختلف أنحاء العالم.

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