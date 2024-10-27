بعد إطلالتها المثيرة والجريئة في مهرجان الجونة.. 8 معلومات و20 صورة لـ أسما شريف منير

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

أثارت خبيرة التجميل، أسما شريف منير، الجدل بعد مشاركة متابعيها و عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورا من أحدث ظهور لها في مهرجان الجونة.

وظهرت أسما شريف بإطلالة أنيقة خلال مشاركتها من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، حيث ارتدت فستانًا "كب" أسود طويلا (بفتحة ساق )، ونسقت معه حذاءً أبيض لامع وحقيبة "كلاتش" بنفس اللون.

واختارت أسما مكياجًا ناعمًا مع تسريحة شعر منسدلة على كتفيها، ما أضفى على إطلالتها لمسة عصرية وجذابة.

وعلقت أسما على الإطلالة: "عارفة أني بنزل الصور متأخر بس عادي يعني، صح ولا إيه؟".

لكن من هي أسما شريف منير؟

من مواليد 26 نوفمبر 1987، وعمرها 37 سنة.

تخرجت من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

أسما شريف منير خبيرة تجميل، وتقدم نصائح لتعليم فن ووضع الميك أب.

عملت كمساعد مخرج.

قدمت برنامجا مع والدها الفنان شريف منير على قناةon e يحمل اسم "أنا وبنتي".

تزوجت من الفنان محمود حجازي ومن قبله محمود السكري وانفصلت عنهما.

لديها ابنة تدعى لارا من زوجها الأول محمود السكري .

يتابعها على حسابها بـ"انستجرام" أكثر من مليوني ونصف المليون شخص.

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