أجرأ 60 إطلالة للنجمات بداية من افتتاح مهرجان الجونة إلي الآن

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- شيماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد:

استطاعت بعض نجمات الفن خطف الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورهن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالتهن الجريئة.

وظهرت النجمات على الريد كاربت بفساتين جريئة وبألوان متنوعة.

حيث ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان جريء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة.

وأطلت الفنانة نسرين طافش بفستان جريء باللون المينت جرين وبقصة الكب وفتحة ساق خلال حضورها حفل الافتتاح.

أما الفنانة كارولين عزمي ظهرت بفستان طويل بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز ٦٠ إطلالة لأجرأ إطلالات النجمات بداية من حفل الافتتاح حتى ثالث أيام الجونة.