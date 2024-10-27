مهرجان الجونة

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أجرأ 60 إطلالة للنجمات بداية من افتتاح مهرجان الجونة إلي الآن

06:39 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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كتبت- شيماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد:

استطاعت بعض نجمات الفن خطف الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورهن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالتهن الجريئة.

وظهرت النجمات على الريد كاربت بفساتين جريئة وبألوان متنوعة.

حيث ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان جريء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة.

وأطلت الفنانة نسرين طافش بفستان جريء باللون المينت جرين وبقصة الكب وفتحة ساق خلال حضورها حفل الافتتاح.

أما الفنانة كارولين عزمي ظهرت بفستان طويل بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز ٦٠ إطلالة لأجرأ إطلالات النجمات بداية من حفل الافتتاح حتى ثالث أيام الجونة.

مهرجان الجونة السينمائي إطلالات الجونة كارولين عزمي نسرين طافش رانيا يوسف
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