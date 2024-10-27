بإطلالة شبابية.. طارق العريان يخطف الأنظار في مهرجان الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة



كتبت- نرمين ضيف الله:

تصوير - علاء أحمد

ظهر المخرج طارق العريان بإطلالة شبابية في فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

وارتدى طارق العريان، تيشيرت كاجوال باللون البني الداكن، مع بنطلون بيج أنيق، وأكمل إطلالته بنظارة شمسية سوداء وساعة يد بنفس اللون، ما أضفى على مظهره لمسة عصرية لافتة.

مهرجان الجونة السينمائي، يعد منصة رائدة في عالم السينما العربية، ويهدف جاهدًا إلى اكتشاف المواهب الشابة وتوفير بيئة محفزة للإبداع المستدام.

وأثبت المهرجان، من خلال برنامج "منصة الجونة السينمائية"، قدرته على دعم صناع الأفلام المستقلين وتوفير التمويل اللازم لأعمالهم، كما يساهم في تعزيز الحوار بين الثقافات من خلال تنظيم ورش عمل وندوات، يشارك فيها صناع أفلام من مختلف أنحاء العالم.