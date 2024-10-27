كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة كارولين عزمي بإطلالة جريئة، إذا ارتدت فستانا طويلا باللون "الأصفر" واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

أشاد الشريف عبر مقطع فيديو له بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" بجمال الفستان وقدرته على إبراز قوام الفنانة، إلا أنه رأى أن قصة الفستان عند منطقة الصدر باللون الأحمر قد يكون مبالغاً فيه، مشيرا إلى أن هذا الأمر يوجه الأنظار بشكل أكبر مما هو مرغوب.

وأضاف الشريف أن هذا الاختيار قد يكون جريئا بعض الشيء، ولا يناسب جميع الأذواق.

على النقيض الآخر، أثنى الناقد على اختيار الفنانة للمجوهرات والماكياج وتسريحة الشعر، واصفا إياها بأنها اختيارات أنيقة ومناسبة للإطلالة بشكل عام، وأعطى إطلالتها 6 من 10.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.