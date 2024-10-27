مهرجان الجونة

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الفستان مش حلو على جسمها.. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في مهرجان الجونة

05:58 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، عبر مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع إنستجرام على إطلالة الفنانة بشرى في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وقال "حنا": الفستان حلو وراقي جدا وتنسيقها موفق، لكن تصميمه لا يناسب قوام الفنانة بشرى".

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

إيلي حنا السجادة الحمراء مهرجان الجونة السينمائي بشرى إطلالة بشرى إنستجرام بشرى
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