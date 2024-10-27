إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، عبر مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع إنستجرام على إطلالة الفنانة بشرى في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وقال "حنا": الفستان حلو وراقي جدا وتنسيقها موفق، لكن تصميمه لا يناسب قوام الفنانة بشرى".

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.