قطعة فنية.. 10 صور لإطلالة نجلاء بدر التى خطفت الأنظار في مهرجان الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

أشاد ناقد الموضة الشهير محمد الشريف عبر مقطع فيديو لها بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" بإطلالة الفنانة نجلاء بدر في ثاني أيام من مهرجان الجونة السينمائي، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، واعتمدت مكياجا قويا.

ووصف "الشريف" فستان نجلاء، بتوقيع المصممة داليا عياش، بأنه قطعة فنية تتناسب تماما مع قوامها الرشيق وأجواء الحدث الراقية

وأضاف أن التنسيق العام للإطلالة كان مثاليا، مستحقا التقييم الكامل 10/10.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.