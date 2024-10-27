مهرجان الجونة

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مكررة وغير مبتكرة.. ناقد موضة يعلق على إطلالة ريا أبي راشد- 6 صور

05:05 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

انتقد ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، عبر مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع إنستجرام على إطلالة الإعلامية ريا أبي راشد في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

عبر "حنا" عن عدم رضاه عن اختيار ريا أبي راشد لفستانها في هذا الحدث المهم، فقد وصف الفستان بأنه "ضيق من الأعلى"، مشيرا إلى أن إضافة القماش لمنطقة الخصر لم تضف أي لمسة جمالية للإطلالة.

كما انتقد تسريحة شعرها ووصفها بأنها "مكررة" وغير مبتكرة.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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ريا أبي راشد إيلي حنا مهرجان الجونة السينمائي نجوم الفن
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